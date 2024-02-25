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Konya'da Akşehir Lise Medeniyet Akademisi açıldı

GÜNDEM 25.02.2024, 09:46
Konya'da Akşehir Lise Medeniyet Akademisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’e kazandırılan Lise Medeniyet Akademisi’nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Akşehir’e kazandırdığı Lise Medeniyet Akademisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla hizmete girdi.

Açılışta konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bu güzel eserin eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Akkaya, Akşehir’de Lise Medeniyet Akademisinin hayata geçirilmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Akşehir’e güzel bir Lise Medeniyet Akademisi kazandırdıklarını ifade ederek, “Akşehir’de Vakıflar Bölge Müdürlümüze ait atıl vaziyette bulunan bu binada bakım-onarım, inşaat ve mekanik çalışmalarını gerçekleştirerek  gençlerin hizmetine açıyoruz. 7 kattan oluşan binada 7 adet derslik, 5 adet atölye, kafeterya, toplantı salonu, fitness salonu ve divanhane bulunuyor. Güncel bedelle 12 milyon 100 bin liraya mal olan lise medeniyet akademimiz Akşehirli gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZ İÇİN HARİKA BİR ESER DAHA HİZMETE GİRECEK”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, “Gençlerimiz için harika bir eserimiz daha hizmete girecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye çağ atlattık. Şu anda Türkiye Yüzyılı’nı konuşuyoruz. Yüz yılın destanını hep birlikte yazacağız” açıklamasını yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Bakan Göktaş’ın son aylarda Akşehir’e ikinci kez geldiğini anımsatarak kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Erdem, “Konya medreseler şehri. Nasreddin Hoca’nın şehri Akşehir de eğitimde çok iyi bir noktada. Bu hizmetle bunu daha da ileriye taşımış olacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KONYA, ANADOLU’YU İHYA EDEN EN ÖNEMLİ MERKEZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Konya’nın bereketli topraklarıyla Türkiye’nin en değerli hazinelerinden biri, aynı zamanda geçmişten geleceğe yetiştirdiği insanlarla da Anadolu’yu ihya eden önemli bir merkez olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, ”Konya, ayrıca Nasrettin Hoca’nın da memleketi olan, dünyanın ortası Akşehir gibi bir ilçenin ev sahipliğini yapıyor. Biz bu ilçenin evladı olarak gurur duyuyoruz. Dünyadaki yeri hakikaten çok ayrı, bugün Medeniyet Akademisi için çok isabetli bir tercihe de imza atıyor” diye konuştu.

Gençlerin geleceğe hazırlanmasının herkesi ilgilendiren çok özel bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde programlanan örgün eğitim sistemimiz için 81 ilimizde gerekli tüm destekleri veriyoruz. Aynı zamanda eğitim konusunda sorumluluk üstlenen yerel yönetimlerimizi de ve Salih Akkaya Başkanımızı özellikle de yürekten takdir ediyoruz, çok teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Akşehir Lise Medeniyet Akademisini yakından görmek için bir aradayız. Lise Medeniyet Akademisi sadece bir kurum değil, Konya’mızın taşıdığı kadim değerleri günümüzde yaşatan özel bir anlayışın da dışa vurmuşluğudur” ifadelerine yer verdi.

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