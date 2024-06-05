Konya'da 2. etap için imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Konya Raylı Sistem Projeleri kapsamında yer alan Konya Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 2. etabı için devir protokolü imzalandı.KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Konya Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 2. Etabı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AGYM) ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında devir protokolü imzalandı.

Büyükşehir Taş Bina’da düzenlenen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 2. Etap Devir Protokolü İmza Töreni’nde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçimden önce kamuoyuyla paylaştıkları mutabakatın bugün imzasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MEVCUT 27 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM HATTI BİR ADIM ÖTEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Konya’da raylı sistem konusunun en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya bugüne kadar 27 kilometre raylı sistem yapmayı başarabilmiş Anadolu’daki en güçlü şehirlerden birisi. Şimdi bunu bir adım öteye götürerek bakanlığımızla birlikte, bunun 105 kilometreye çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları paylaşmıştık. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun 28.1 kilometresini biz yapacağız, bakanlığımız 77 kilometre raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacak” dedi.

BÜTÜN SANAYİ ALANLARININ TAŞINMASINA YARDIMCI OLACAK

Konya toplu ulaşımının yeni hatlarından olan Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı’nın birinci etabının temelini yerel seçimden hemen sonra attıklarını anımsatan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk etapta temelini attığımız çalışmayla, Şehir Hastanesi’nden başlayıp Aslım Caddesi’nden devam eden 11.2 kilometrelik hattın yapımını Büyükşehir olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Bugün protokolünü yapacağımız ikinci etapta ise; Yeni Sanayi Sitesi’nden başlayarak Aslım Caddesi-Aksaray Yolu kavşağı-Dr. Sadık Ahmet Caddesi-Halil Ürün Caddesi ve Yeni Stadyuma kadar olan hattı bakanlığımız yapacak. Bu hatla birlikte Barış Caddesi’nde Büyükşehir Belediyemizin yapacağı hat, Selçuk Üniversitesi hattı, KONYARAY’ı dik kesen ve Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi taşımamızla oluşacak yeni sanayi alanı ve Aslım Caddesi’ndeki bütün sanayi alanlarının taşınmasına yardımcı olacak bir toplu taşıma hattını ortaya koymuş olacağız. Devredeceğimiz ikinci etap hattın uzunluğu 10 kilometre. İnşallah tamamlandığında Yeni Stadyumdan başlayarak Şehir Hastanesi’ne kadar 21.1 kilometrelik yeni raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız.”

“HZ. MEVLANA’NIN ŞEHRİNE HİZMET ETMEK HERKESE NASİP OLMAZ”

Katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün’e teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah bugün protokolünü yapacağımız hatla birlikte Ahmet Özcan Caddesi-Fetih Caddesi’nden başlayan hattın Yeni Gar’a kadar uzanacak bir şekilde büyütülmesi, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi hattının Alaaddin-Konya Teknik Üniversitesi hattına kadar tamamen yer altından metro standardında hafif raylı sistem olarak yapılması ve yine Alaaddin’den-Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü’ne kadar bir bütün olarak ortaya konmasında kendisinin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu beyin çok büyük desteklerini gördük. Konyalılar Konya’ya hizmet edeni asla unutmaz. Hz. Mevlana’nın şehrine hizmet etmek herkese nasip olmaz. İnşallah bu imzasını atacağımız Şehir Hastanesi-Stadyum ikinci etap hattıyla birlikte çalışmalarımıza da başlamış olacağız. Birlikte çalışma kültürü açısından önemli bir iş. Konya’nın temel sorununu çözeceğimiz bir işi gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“KONYA İÇİN BU TARİHİ ADIMI ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Dünya Çevre Haftası’nda iklim değişikliğinin etkilerinin ağır şekilde yaşandığı bugünlerde raylı sistem hatlarını geliştirerek karbon emisyonunun azaltılması konusunda önemli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra il başkanımız, milletvekillerimizle birlikte bakanlık düzeyinde süreci takip ederek Sayın Genel Müdürümüzün ve ekibinin desteğiyle bu hattın yapımına bir an önce başlayarak şehrimizin ulaşım altyapısına yeni bir soluk kazandırmayı planlıyoruz. Konya için bu tarihi adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT KULLANMAYAN TOPLU TAŞIMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise, şehir içi raylı sistemlerin günümüzde büyükşehirler için büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasına başladı. Toplu taşımada çevreci uygulamaların önemine dikkati çeken Eyigün, “Şehirler, 150 yıl önce bu ihtiyacı göstermiyordu ama büyüyen şehirler, artan ulaşım ihtiyaçları, kompleksleşen fiziki ortam, lojistik ihtiyaçları, eğitim, sağlık, turizm… Tüm bunları topladığımızda milyonlara günlük yolculuk talebi doğuyor. Bir şehrin nüfusunun çok daha üzerinde. Dolayısıyla çevreci, tasarruflu, enerji verimliliğine uygun, yeşili koruyan, akaryakıt kullanmayan toplu taşıma bu işte tek çözüm olarak gözüküyor” dedi.

“KONYA’NIN BİR FARKI VAR”

Eyigün, nüfusla doğru orantılı olarak raylı sistemlere duyulan ihtiyacın da arttığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de toplam 900 kilometre kadar büyükşehirlerde raylı sistem uzunluğu var. Yarısına yakınını Bakanlığımız gerçekleştirdi. Bu gerçekleşmeleri yaparken 2011 yılında önemli bir farkı belirtmek lazım. Normalde belediye kanununa göre ya da büyükşehir belediyeleri kanununa göre raylı sistem ya da ulaşım altyapılarını gerçekleştirmek belediye bütçesiyle belediyelerin görevi. Büyüyen şehirler, metroların büyük maliyetlerine bakıldığında 2011’de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir kanun çıktı. Bu genel bütçenin büyükşehirlere katkısı olarak ifade edebileceğimiz bir kanun. Bu çerçevede Konya’mızın da raylı sistemlerini gerçekleştirmede başkaca şehirlerde olduğu gibi aramızda bir iş birliği oluştu. Ama Konya’nın bir farkı var. Mesela yerel seçimler olduktan sonra her belediye herhalde yeni dönemin planlamaları için bir nefes alır. Konya Büyükşehir Belediyesi seçimden bir gün sonra ‘Ne yapıyoruz?’ diye bizi aradı. Birçok belediye ile iş birliğimiz var. Hangi şehir olursa olsun raylı sistemlerin doğru gerçekleşmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, başta olmak üzere genel sekreteriyle, yardımcıları ve daire başkanlarıyla bir ayakları Ankara’da diyebilirim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu kadar projelerle ilgilenmesi bizim ekibi de doğrusu motive ediyor. Konya’nın işi denilince; Konya bir gün projeyi gönderir öbür gün de onaylandı mı diye takibini yapar. Doğrusu bu bizi hem memnun ediyor hem de motive ediyor.”

“KONYA BÜYÜKŞEHİR’İ HATAY’DA YAKINDAN TANIDIK”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanan deprem dolayısıyla Hatay’da gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Eyigün, “Biz Konya Büyükşehir’i ekibimiz olarak Hatay’da yakında tanıdık. Biz de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olarak Hatay’da deprem sebebiyle görev yaptık. Gördüğümüz en önemli işler yapan kamu kuruluşu Konya Büyükşehir Belediyesi idi. Burada bir şahitliğimiz var, ellerine sağlık diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA’DA ÇOK SAĞLIKLI BİR SONUCA ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Konya’nın ulaşım ağına uzun vadede en iyi hizmeti verecek proje için detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Eyigün, “Biz bugün Konya’da orta ve uzun vadede neler yapmalıyız bunları çözümledik. Kim yaparsa yapsın, ne zaman yapılırsa yapılsın Konya’nın ulaşım ağının doğru çözümlendiğine ben kaniyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni nasıl bağlarız? Selçuk Üniversitesi’nin merkezle bağlantısında farklı bir format yapacağız. Fetih Caddesi’ndeki tramvay nerede başlamalı, nerede bitmeli? Stadyum mutlak suretle hastane ile birleşmeli biçimindeki görüşlerimizi, çalışmalarımızı buraya getirmek kısa bir zamanda olmadı. Biz bu imzayı atmaya belki de 50 oturumla gelmişizdir. Bunun da sebebi gerçekten ince eleyip sık dokuduğumuz içindir. Konya’da çok sağlıklı bir sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Teknik insanlar olarak içimiz rahat. Bu projeleri iş birliği içinde yapacağız. Konya Büyükşehir’in ‘taşın altına elini sokan’ anlayışı bu projeleri inşallah en hızlı şekilde onların da yardımıyla, desteğiyle gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Ben Konya’ya böyle baktıkları için özellikle Konyalılar adına da ülkemiz adına da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu projenin de inşallah en kısa zamanda ihale aşamasına geçeceğiz. Hayırlara vesile olmasını, Konyalılara uzunca müddet hizmet edeceğini, yüz yıl sonra bile inşallah bugün atılan imzaların torunlarımızın torunları tarafından da kullanılarak takdirle karşılanacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün arasında Konya Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 2. Etabı Devir Protokolü imzalandı.

İKİNCİ ETAP 10 KM UZUNLUKTA OLACAK

Konya Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın ikinci etabı olan Yeni Sanayi-Stadyum arasındaki hattın uzunluğu 10 kilometre olacak ve hat 10 istasyondan oluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir ay önce yapımına başlanan Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı da Adliye uzatma hattı dâhil 11.2 kilometre uzunluğa ve 13 istasyona sahip olacak.