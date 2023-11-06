Konya Çumra'ya yeni şebeke hattı kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Uzunkuyu Mahallesi’ne 3 bin 811 metre uzunluğunda yeni bir su şebekesi kazandırmak için yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinde alt yapı gereksinimlerini belli bir plan ve program çerçevesinde giderdiklerini ifade etti. Konya genelinde yeni içme suyu, kanalizasyon çalışmaları ile mevcutta kullanılan içme suyu temin ve dağıtım sistemlerini rehabilite ettiklerini dile getiren Başkan Altay, bunun yanı sıra yeni su temin sistemi kurmak üzere kayıp kaçak oranlarını en aza indirecek projelerin de devam ettiğini vurguladı.

2023 yılı 2. Kısım Su Şebeke Yapım Projesi kapsamında Çumra ilçesi Uzunkuyu Mahallesi’nde toplam 3 bin 811 metre yeni su şebeke hattı oluşturmaya başlandıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çumra Uzunkuyu Mahallemizde ilk 2 bin 812 metresi tamamlanan yeni su şebeke hattımızda farklı çap ve ebatlarda basınca, darbeye ve çürümeye karşı 100 yıl dayanıklı polietilen boruları kullanıyoruz. Yapımı devam eden hattımız, Uzunkuyu’nun yanı sıra Feriz Mahallemizi de besleyecek. Sağlıklı ve uzun ömürlü su hizmeti sunmak, içme suyunda Avrupa Birliği ve Türkiye kalite standartlarını tesis etmek için modern bir su yönetim sistemi kurmayı amaçlayan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, bölgedeki su yönetiminin genel etkinliğini ve verimini de artıracak” dedi.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün yıl bitmeden devreye almayı planladığı yeni su şebeke hattının 4.3 milyon liraya mal olacağını da sözlerine ekledi.