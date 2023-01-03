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Konya çöpten 78 milyon kw elektrik üretti

GÜNDEM 03.01.2023, 14:06
Konya çöpten 78 milyon kw elektrik üretti

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan beş adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2022 yılında 78 milyon 11 bin 490 kilowatt elektrik üretildi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreci projeleriyle enerji ihtiyacına çözüm sunmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle son yıllarda giderek artan küresel iklim değişikliğinin çevreyi tehdit eden en önemli unsurların başında geldiğini anımsatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu olumsuz etkilere karşı etkin ve verimli şekilde mücadele etmek için gayret ettiklerini söyledi.

Belediyecilikte Türkiye’ye model olan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlarıyla doğanın korunmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde beş adet metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapan tesisimiz faaliyetlerini sürdürüyor.” diye konuştu.

BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN ELEKTRİK MİKTARI 617,5 MİLYON KİLOWATT OLDU

Başkan Altay, tesislerde 2022 yılında 78 milyon 11 bin 639 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar üretilen elektrik miktarını ise 617 milyon 542 bin 178 kilowatt olarak açıkladı.

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