Konya Büyükşehir'in “Konya Okulu” programları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Konya Okulu” programları bu yıl Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın açılış dersi ile başladı.KONYA (İGFA) - “İslam Tasavvuf Düşüncesi” konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Kılıç, Hz. Mevlana’nın Mesnevisinden seçkilerle dinleyicilere hitap etti.

Her gün farklı ders ve hoca ile devam edecek Konya Okulu’nda; başta tefsir ve hadis olmak üzere Mevlana, Konevi, Hadimi, Haris el-Muhasibi, Kadı Iyaz gibi önemli İslam büyükleri hakkında okumalar yapılacak.