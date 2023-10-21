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Konya Büyükşehir'in “Konya Okulu” programları başladı
GÜNDEM 21.10.2023, 14:58
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Konya Okulu” programları bu yıl Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın açılış dersi ile başladı.KONYA (İGFA) - “İslam Tasavvuf Düşüncesi” konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Kılıç, Hz. Mevlana’nın Mesnevisinden seçkilerle dinleyicilere hitap etti.
Her gün farklı ders ve hoca ile devam edecek Konya Okulu’nda; başta tefsir ve hadis olmak üzere Mevlana, Konevi, Hadimi, Haris el-Muhasibi, Kadı Iyaz gibi önemli İslam büyükleri hakkında okumalar yapılacak.
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