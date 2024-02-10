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Konya Büyükşehir EMITT’te Konya’yı tanıttı

GÜNDEM 10.02.2024, 13:08
Konya Büyükşehir EMITT’te Konya’yı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'yı tanıttığı 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda katılımcılarının takdiriyle “En Etkili Stant Tasarımı” ödülünü aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Konya’yı tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Konya’nın tarih, kültür, doğa ve sağlık turizmi değerlerini tanıtarak gastronomi lezzetlerini fuar katılımcıları ile buluşturmak için İstanbul’da düzenlenen fuara katıldı.

Fuarda özel bir stantla yerini alan Konya Büyükşehir, yerli ve yabancı ziyaretçilere Konya’nın turizm destinasyonları hakkında bilgi verdi.

“EN ETKİLİ STANT TASARIMI”

Konya Büyükşehir, yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan standıyla katılımcıların takdiri doğrultusunda “En Etkili Stant Tasarımı” ödülünün sahibi oldu.

Stantta Konya’dan otel ve acente düzeyinde pek çok katılımcı, Sağlık Turizmi Derneği, Kongre Turizmi temsilcileri, SKAL, TÜRES, Otelciler Derneği, TÜRSAB Konya BYK üyeleri de Konya’nın turizm fırsatlarını tanıttı. 

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörü ve acenteler, Nisan-Mayıs aylarında Konya’ya davet edildi. Ayrıca dijital turizmin her yönüyle etkili bir şekilde kullanıldığı Konya standında Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı temsilcileri, “Turizmde Oyunlaştırarak Öğretme” yöntemi ile katılımcılara turizm destinasyonları ile ilgili bilgi vererek hediyeler dağıttı.

Ziyaretçilere Beyşehir Tarhanası, peynir şekeri, kenevir helvası, Bozkır Tahini, Ahırlı Köpük Helvası, Sille Kurabiyesi, Seydişehir Leblebisi, Ardıç kolonyası, Konya Gevreği, Ereğli Şalgamı, sirkencübin şerbeti ikram edildi. Ayrıca Derebucak-Beyşehir bölgesinde yetişen dağ çayı kurutmalık ve tütsüleri dağıtıldı.

Bisiklet deneyimleme platformunun yer aldığı turizm standında ise turizme yeni kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım Merkezi teması, 31 ilçe teması, kongre merkezleri, Eşrefoğlu Camii, Tuz Gölü, Yerköprü Şelalesi, Health in Konya, Turist Dostu İşletmeler teması gibi 90 farklı temada Konya tanıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Fuar süresince Türk Tasavvuf Müziği Sema Topluluğu stantta Sema Ayinleri gerçekleştirdi.

Katılımcıların takdiriyle “En Etkili Stant Tasarımı” ödülü alan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin standı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

2024 YILI KONYA’DA DOLU DOLU GEÇECEK

Kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere doğal ve tarihsel kültür varlıkları ile 4 mevsim boyunca “2024 Konya Yılı” temasıyla 2024’te Konya’da yapılacak aktiviteler ziyaretçilerle paylaşıldı.

Nisan ayından itibaren Ekim sonuna kadar Konya’da yeni açılan yürüyüş yolu rotalarında ve Beyşehir’deki trekking rotalarında doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

22-28 Nisan’da “Konya Çocuk Kitapları Şenliği”, 3-9 Mayıs’ta “Teşrif-i Mevlana Kutlamaları”, Mayıs ayında “Uluslararası Konya Yarı Maratonu”, “Gül Şenlikleri”, “16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları”, 1-3 Haziran’da “İpekyolu Festivali”, 14-16 Haziran’da “Çocuk Film Festivali”, Haziran’da “Konya Yamaç Paraşütü Şenliği”, 5-10 Temmuz’da “Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği”,  Ağustos ayında “10. Bilim Festivali”, 5-8 Eylül’de “Gastronomi Festivali”, 3-13 Eylül’de “Konya Çatalhöyük Arkeoloji Bienali”, Eylül’de “12. Beyşehir Bisiklet Festivali”, Ekim’de “Konya Of-road Şenliği”,  3-9 Ekim’de “Kızılelma Türk Dünyası Kültür Sanat Şöleni”, “Kitap Günleri”, 11-20 Ekim’de “Konya Kitap Günleri”, 7-17 Aralık’ta “751. Vuslat Yıldönümü Törenleri” ve 2 Ocak 2025’de “Fener Alayı ve Şivlilik” yer alacak.  Nisan’dan Eylül’e “Tuz Gölü Flamingo”, “Beyşehir, Zengibar Yolu Foto Safarileri”, “Türk Yıldızları” gösterileri yer alacak. Ayrıca 25-31 Mayıs tarihleri arasında “Geleneksel Müzik Festivali”, yapılması planlanıyor.

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