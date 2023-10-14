Konya Büyükşehir'den teknoloji konulu seminer

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın konuşmacı olarak katıldığı “Teknolojinin Esiri Değil, Teknolojiyi Yöneten Çocuklar” adlı seminer gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimleri kapsamında Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde “Teknolojinin Esiri Değil, Teknolojiyi Yöneten Çocuklar” adlı programda konuşan Doç. Dr. Kangal, çocukların ebeveynlerine bakarak davranışlarını anlamlandırdıklarını ve davranışlarıyla anne-babalarını taklit ettiklerini söyledi.

“DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE KENDİMİZDEN BAŞLAYACAĞIZ”

Bu yüzden öncelikle davranış değişikliğine evlerimizde başlamamız gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Kangal, “Davranış değişikliğine kendimizden başlayacağız. Sabah uyandığımız andan itibaren teknolojinin esiri oluyoruz. ‘Keşke teknoloji olmasaydı, teknoloji hayatımıza girdi sokak oyunları bitti. Teknoloji olmasaydı çocuk sokakta çamurun içerisinde, kirlenerek, koşarak, eğlenerek oynamayı öğrenecekti’ diyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Sokak oyunlarını öldüren teknolojik gelişmeler değil. Sokak oyunlarını bitiren, bizim teknolojiye karşı doğru tutumları geliştiremeyişimizdir. Ben her sabah bir teknoloji bağımlısı gibi uyandığımda maalesef çocuğumda böyle bir yaşam tarzını benimsiyor” ifadelerini kullandı.

