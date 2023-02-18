Konya Büyükşehir'den Hatay'a yardım yağmuru

Konya Büyükşehir, 50 tır unun ardından Hatay’a 10 tır besi ve süt yemi gönderiyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine göndermeye başladığı 50 TIR’lık un sevkiyatına ilave olarak bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için 10 TIR’lık besi ve süt yemini Hatay’a gönderiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatay’a kapsamlı bir un sevkiyatına başlamıştık. Şimdi de hayvancılık yapan Hataylı vatandaşlarımızın üretim sürecine destek için yapacağımız 10 TIR’lık yem desteğinin ilk 2 TIR'ı sabaha karşı yola çıktı.” dedi.