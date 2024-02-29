Konya Büyükşehir'den gençler için proje

Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi (KADEME), üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak için “Pergel Fellowship Programı”nı başlattı.KONYA (İGFA) - Pergel Fellowship Programı, Konya’da okuyan ve mülakat sonucu seçilen 70 üniversite öğrencisine 3 ay boyunca 21. yüzyılın iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan deneyim odaklı farkındalık eğitimi ve kariyer hızlandırıcı bir program olarak tasarlandı. Program, katılımcılarına sunduğu eğitimler, atölyeler, takım çalışmaları ve saha gezileriyle öğrenciler için büyük bir fırsat oluşturacak.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFFORMU VE SOSYAL İNOVASYON AJANSI DA KATKI VERİYOR

Program paydaşlarından olan Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı ile verilen eğitim ve temalar, program katılımcılarına daha kapsamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kapsül Teknoloji Platformu ortaklığı ile gençlere bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığı eğitimi verilecek program kapsamında, Sosyal İnovasyon Ajansı ortaklığıyla da eleştirel düşünme ve problem çözme temasını işlenecek.

GENÇLER YETENEKLERİNİ VE HEDEFLERİNİ KEŞFEDECEK

Program sayesinde katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde interaktif eğitimlerle kariyer becerilerini güçlendirirken, saha gezileriyle sektördeki gerçek uygulamaları yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Programın ana odak noktaları arasında Kariyer Planlama, Excel, Takım Çalışması ve Yapay Zeka Araçlarının Etkin Kullanımı gibi kritik konular yer alıyor.

Geleneksel eğitim sınırlarının aşıldığı programda, ‘flipped learning’ metodolojisi ile katılımcılarını eğlenceli ve interaktif öğrenme materyalleriyle buluşturacak. Dersler, ön hazırlık yapma ve sınıf içinde derinlemesine keşfetme fırsatları sunacak.

İlham buluşmaları ve tecrübe paylaşımı etkinlikleri, katılımcıların gerçek dünya deneyimlerinden öğrenmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına olanak tanırken bu etkinlikler, sektör liderleri ve deneyimli profesyonellerle doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı sağlayacak.

FARKLI ALANLARDA EĞİTİMLER

Program kapsamında verilmesi beklenen eğitimler arasında; kariyer planlama, iletişim ve iş birliği, sunum teknikleri ve takım çalışması, yazılı içerik hazırlama, algoritmik düşünme eğitimi, Excel ile modelleme, yapay zeka araçlarının etkin kullanımı, sürdürülebilirlik, 21. yüzyıl okuryazarlığı, iş dünyasına geçiş ve networking, girişimcilik ve ideathon eğitimleri yer alacak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Modern eğitim metoduyla ilk günden katılımcılarını büyük bir heyecana sürükleyen Pergel Fellowship Programı 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde gençleri kariyer hayatına hazırlamaya eşsiz eğitimler ve deneyimler sunmaya devam edecek.

GENÇLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Program kapsamında eğitimlere katılacak öğrenciler de eğitim başlıklarını çok beğendilerini ve gerçekleştirilecek eğitimleri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.