Konya Büyükşehir'den 3 Aralık mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dezavantajlı vatandaşların tüm engelleri aşmasına destek olmak ve onların sorunlarına çözüm üretmek için büyük gayret gösterdiklerini ifade edereKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı şöyle; “Bizim inancımız ve medeniyetimiz insana hep büyük değer vermiş, hiçbir zaman ayrıma mahal vermeden tüm insanlara aynı hassasiyetle yaklaşmıştır.

Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hem medeniyetimizin hem de inancımızın taşıdığı insanlık mirasını omuzlayarak, her bir hemşehrimize sevgiyle, iyilikle ve kardeşlikle yaklaşmaya devam ediyoruz. Her engeli yüreklerindeki güzellikle ve azimle aşmayı başaran dezavantajlı kardeşlerimizi şehrimizin en önemli parçası olarak görüyor ve yaşamlarını kolaylaştırmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

Engelli Destek Merkezimizle ve diğer birimlerimizle birlikte bu konuda onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Engelsiz Ulaşım Aracımızla, dezavantajlı hemşehrilerimizin kurum ve kuruluşlardaki işlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz. Engelli Erişilebilir Kamu Binaları projemizle; dezavantajlı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanılan kamusal alanlara konforlu ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Yine, dezavantajlı kardeşlerimiz için Konya Karta tanımlı ücretsiz şehir içi ulaşım olanakları sunuyor ve su faturalarında yüzde 50 oranında indirim uyguluyoruz.

Down sendromlu, otizmli ve hafif engeli bulunan özel çocuklarımız için oluşturduğumuz Özel Gençler Mehter Takımı ve Özel Gençler Bando Takımımız, çalışmalarına en güzel şekilde devam ediyor. Yine dezavantajlı kardeşlerimize ev ziyaretlerinde bulunuyor, desteğe ihtiyaç duyanlara kişisel bakım, ev temizliği, çevre bakım ve onarım gibi hizmetler sunuyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize medikal malzeme desteği veriyor, akülü araçların akü değişimini, tamirini, bakımını ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Dezavantajlı kardeşlerimizin tüm engelleri aşmasına destek olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz.

Yürekten inanıyorum ki sevgiyle ve iyilikle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü can-ı gönülden tebrik ediyor, bu özel günün tüm dezavantajlı kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

