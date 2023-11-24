Konya Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na kazandırılan yerli ve milli 17 yeni iş makinesini inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında bünyesine kattığı 60 yeni araçla iş makinesi envanterini güçlendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na kazandırılan yerli ve milli yeni iş makinelerini inceleyen Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla şehrin estetik açıdan güzelleştirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Altay, şehirdeki yeşil alanların korunması ve çoğaltılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Konya’da 42 bin kilometrelik alanda hizmet ediyoruz. Daha yeşil bir Konya için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız bir taraftan yeni yeşil alanlar oluştururken bir taraftan da mevcut yeşil alanlarımızın sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Onun için ekipman konusunda da ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Sadece 2023 yılında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’mıza 60 araç aldık. Bu 60 araç için 100 milyon liralık bir bedel ödendi. Bugün de 17 kazıcı, yükleyici ve bir ağaç sökme, dikme makinamızı hizmete alıyoruz. Böylece Konya’mızın daha yeşil olması yönünde önemli bir adım atmış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.”