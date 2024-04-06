Konya bayrama hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların huzurlu ve güvenli bir ortamda Ramazan Bayramı'nı geçirmeleri için şehir genelinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Toplu ulaşım araçları bayram süresinde ücretsiz hizmet verecek; KONPARK’a ait otoparklar ise arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olacakKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’nın Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirler alındı.

TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak.

KONPARK’A AİT OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek.

Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE 83 MERKEZDE NÖBETTE

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 83 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

ZABITA BAYRAMDA MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; şehir merkezindeki Zabıta ekipleri 09.00-23.00 arası hizmetlerini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.