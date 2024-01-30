Konya altyapısı için gece gündüz mesai

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla 2023 yılında önemli adımlar attı. Yaklaşık 1.2 milyon abone sayısına ulaşan KOSKİ, geçtiğimiz yıl 162 kilometre su ve kanalizasyon şebekesi yaptı. 28 adet biyolojik arıtma tesisinden 30 bin 58 ton çamur elde ederek çiftçilerin istifadesine sunan KOSKİ, Akrediteli içme suyu arıtma tesisi laboratuvarında 8 bin 723 adet, atıksu arıtma tesislerinde ise 1.572 analiz gerçekleştirdi. Sulama tesisleriyle çiftçilere desteklerini sürdüren KOSKİ, KOP desteğiyle 45 milyon lira tutarında yatırımı ilçelerle buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılında şehir genelinde önemli altyapı projelerini başarıyla tamamladı.

Sorumluluk alanında bulunan 31 ilçede 669 bin 384’ü merkez, 494 bin 470’i ilçeler olmak üzere toplam abone sayısı 1 milyon 163 bin 854’e ulaşan KOSKİ, merkezdeki yaşam standartlarını ilçelere de taşıdı. KOSKİ, 2023 yılı içerisinde Konya genelinde toplamda 50 kilometre kanal şebekesi hattı ve 112 kilometre su şebekesi hattı inşa etti.

SU VE ATIKSU KONTROL ALTINDA

Konya’nın su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla yoğun bir mesai harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, akrediteli içme suyu arıtma tesisi laboratuvarında geçtiğimiz yıl 8 bin 723 adet analiz yaparak su kalitesi kontrol edildi. Atıksu arıtma tesislerinde ise 1.572 analiz gerçekleştirildi.

45 MİLYON TL’LİK TARIMSAL SULAMA YATIRIMI

Tüm bunların yanı sıra KOSKİ, kırsalda yaşayan vatandaşların üretimlerine destek olmak amacıyla tarımsal sulama yatırımlarını da sürdürdü. KOSKİ, 2023 yılında KOP desteğiyle 45 milyon lira tutarında; sulama göletleri, kapalı sistem derivasyon tesisi ve güneş enerjisi sistemi yapımı, kapalı sistem sulama tesisleri ve hayvan içme suyu göletleri yapımını tamamlayarak çiftçilerle buluşturdu.

ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR ARTIYOR

Çevre dostu yatırımlara da öncelik vererek atıksu arıtma tesislerini yaygınlaştıran Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, buradan elde edilen atık çamurlarla tarımsal üretime katkı sağladı. 2023 yılında 28 adet biyolojik arıtma tesisinden 30 bin 58 ton çamur elde eden KOSKİ, bu çamurları çiftçilerin istifadesine sundu.