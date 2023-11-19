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Konya Akşehir'in altyapısı yenileniyor

GÜNDEM 19.11.2023, 14:25
Konya Akşehir'in altyapısı yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir ilçesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yatırımlarını inceledi.

Başkan Altay, Akşehir’de ilk olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne kazandırılan 2 kilometrelik sıcak asfalt yatırımını inceledi.

Başkan Altay burada yaptığı açıklamada, Konya’nın her bölgesinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İklim şartları imkan verdiği sürece durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Akşehir’in en önemli problemlerinden birisi de altyapıyla ilgili geçmişten itibaren sorun oluşturan özellikle su tesisatlarının değişmesiydi. Yıllar boyunca eklenerek ilave edilmiş ve artık korozyondan dolayı hem su kayıplarının, kaçaklarının çok arttığı hem de fiziki olarak artık ömrünü tüketmiş altyapının değiştirilmesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ ve İLBANK olarak büyük bir proje yürütüyoruz. Güncel kurla 130 milyon liralık proje kapsamında Akşehir’in altyapısını yeniliyoruz” diye konuştu.

“YOLLARI AKŞEHİR’E YAKIŞIR HALE GETİRMEK İÇİN YOĞIN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Başkan Altay, altyapısı tamamlanan alanlarda sıcak asfalt serimini de gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Yol çizgilerimizi çiziyoruz ve Akşehir’e yakışır bir hale getirmek için ilçe belediyemizle birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Mevsimin imkan verdiği dahilde de işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Akşehir’imize hayırlı olsun. Ayrıca asfalt için de yaklaşık bu yıl 55 milyon liralık sıcak asfalt imalatı yaptık. Yani yaklaşık 200 milyon liralık bir imalatla Akşehir’in altyapısını yeniliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İLBANK’a, Akşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Altyapıda, üstyapıda tüm bu çalışmalarımızda bize destek verdikleri için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Akşehir’imize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Altay daha sonra İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırması kapsamında hayata geçirilen dış cephe iyileştirmesi, Butik Otel (Papaz Evi) restorasyon çalışması ve ilçe genelinde devam eden içme suyu hatlarına ilişkin devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Altay, Rüştü Bey İş Hanı’ndaki kafelerde oturan gençlerle de sohbet etti.

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