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Konya 2023'te şahlanacak

GÜNDEM 31.12.2022, 12:47
Konya 2023'te şahlanacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023’te de Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlayacaklarını söyledi.KONYA (İGFA) -  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılının sona ermesi, 2023 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Konya olarak son derece başarılı ve yoğun bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Altay, " Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, şehrimizi her alanda kalkındırmak ve çok daha güçlü yarınlara taşımak adına yılın her gününü dolu dolu geçirdik. Pandemide başarılı bir süreci hep birlikte yönettikten sonra hızla normalleşmeye başladığımız bu dönemde yatırım ve projelerimize hız verdik. Konya’mızın çehresini tarihimize ve kültürümüze uygun olarak yenilemek amacıyla, Alaaddin Caddesi çevresindeki binaların dış cephelerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Dârü’l Mülk projesini başlattık. Tarihi şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmasından oluşan proje ile Konya’mızın ‘Dârü’l Mülk’ unvanını güçlendirirken; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kadim izlerini yeniden yaşatacağız.

Yine, 2022 yılında İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan İslamî Dayanışma Oyunları’na Konya olarak ev sahipliği yaptık. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ile on binlerce misafiri başarılı bir organizasyonla ağırladık. Oyunlar öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti spor alt yapımızın güçlenmesine katkı sağladı. Ayrıca, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği’ne 2023 yılı  için başkan seçilerek Cumhuriyetimizin 100. yılına Konya olarak bir armağan vermiş olduk. Dünya sahnesinde ülkemizin yükselişinin adı olacak Türkiye Yüzyılı’na Konya olarak hep birlikte en büyük katkıyı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 şehrimiz için, ülkemiz için şahlanışın yılı olacak" dedi.

 

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