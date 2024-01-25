Son Dakika

Konut yatırımcısının tercihi yurt dışı!

GÜNDEM 25.01.2024, 16:30
Konut yatırımcısının tercihi yurt dışı!

Küresel Konut Fiyat Endeksi'ne göre dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülke olan Türkiye'de konut sahibi olma oranı düşerken, yatırımcıların yurt dışında gayrimenkul alımları da artıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak görülen konut alımları, son dönemde yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle düşüşe geçti.

TÜİK'in son verilerine de yansıyan Türkiye'deki konut satışları genel olarak bir önceki yıla göre yüzde 17,5 oranında azalırken, 1 milyon 225 bin 926 adede ulaştı. Ancak son 9 yılda düşük performans gösterdiği kaydedildi. Kredili konut alımı yüzde 36,6 azalışla 177 bin 748 oldu.

Yurt içi konut alımlarında durum buyken, yabancı yatırımlarda durum farklı.

Artan fiyatlar, krediye erişim, yüksek faiz oranları ve yatırım alımlarında kredi kısıtlamaları da gayrimenkul yatırımcılarının rotasını değiştirdi.

Türk devletinin yurt dışındaki yatırım amaçlı gayrimenkulleri 2023'te ciddi oranda arttı. 2022'de 701 milyon dolar olan toplam yatırım tutarı ise yüzde 173,6 artarak 2023'ün ilk 11 yerinde 1 milyar 918 milyona yükseldi.

YATIRIMCILARA TÜRKİYE FİYATLARIYLA YURT DIŞINDA YATIRIM CAZİP GELİYOR

Bu fiyatlar karşısında Türk yatırımcılar için ülkedeki fiyatlarla yurtdışında yatırım yapmanın daha cazip hale geldiğini belirten Cornucopia Global Kurucu Ortağı Simon Jeffery, “İnsanlar, krediye ulaşamadığı zaman emlak alamıyor. Konut fiyatları bazı yerlerde yüzde yüzü geçti. Bu nedenle yatırım yapmak isteyenlerin yurt dışı eğilimi artıyor. Özellikle İngiltere pazarına Türklerin ilgisi oldukça yüksek. Geçtiğimiz 18 ay boyunca İngiliz halkı, yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul satın almakta zorlandı. Talebin düşük olmasından yararlanan uluslararası yatırımcıların sayısı arttı. Sarıyer'de, Nişantaşı'nda ya da Beşiktaş'ta 12,5-15 milyon liralık bir daire almak yerine Manchester'ın en seçkin sitelerinden birinde 2 yatak odalı bir daireye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda döviz cinsinden sağlanan kira geliri de yatırımı daha da cazip hale getiriyor. İngiltere'de geçtiğimiz yıl ortalama aylık kira gelirlerinin yüzde 10'un üzerinde artması, Türkiye'deki emsallerine göre daha kısa sürede amortisman sağlanacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Antalyaspor 22 33
6. Rizespor 21 32
7. A.Demirspor 22 31
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Gaziantep FK 22 23
15. Hatayspor 22 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6