Konut ve arsa satışları artık noterden de yapılabilecek

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, sosyal medya hesabından konut ve arsa satışlarıyla ilgili müjdeyi verdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konut ve arsa satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, Hakim ve savcı yardımcılığı, Stokçuluk ve karaborsa suçlarının cezasının ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeren 6. Yargı paketi teklifi yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun” dedi.