Konut satışlarında İstanbul yine gözde... Satışlar yüzde 16,7 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul başı çekerken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri'nde Temmuz ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 17,7 AZALDI

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 95 bin 15 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ,5 azalışla 539 bin 264 oldu.

İlk el konut satış sayısı 31 bin 641 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarında 77 bin 907 konut el değiştirdi.

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 2 BİN 801 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Bu arada yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke Temmuz ayı verilerine şöyle yansıdı: