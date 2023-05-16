Son Dakika

Konut satışları azaldı! Yabancılara konut satışında Rusya ilk sırada

GÜNDEM 16.05.2023, 12:08
Konut satışları azaldı! Yabancılara konut satışında Rusya ilk sırada

Türkiye genelinde Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 oranında azaldı. 85 bin 652 konut satıldığı Türkiye'de, konut satışlarında yüzde 16,3 ile İstanbul en büyük paya sahip oldu. Yabancılara Nisan ayında 2 bin 557 konut satışı gerçekleşirken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 769 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,0 azalış göstererek 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %25,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ,7 azalışla 80 bin 591 oldu.
 
Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 388'i; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 63 BİN 883 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %36,8 azalarak 63 bin 883 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %74,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ,3 azalışla 288 bin 276 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 26 BİN 952 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ,3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 58 bin 700 konut el değiştirdi.

YABANCILARA NİSAN AYINDA 2 BİN 557 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 34 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19