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Konut satışları azaldı... Satışlarda İstanbul ve Antalya, konut ediniminde Rusya ilk sırada

GÜNDEM 16.11.2023, 10:15
Konut satışları azaldı... Satışlarda İstanbul ve Antalya, konut ediniminde Rusya ilk sırada

Türkiye genelinde Ekim ayında konut satışları yüzde 8,7 azaldı. 93 bin 761 konutun satıldığı Türkiye'de, İstanbul satışlarda yüzde 15,9'la en yüksek paya sahip il oldu. Yabancılara da satışların azaldığı Türkiye'de, en çok satış Antalya'da yaşanırken, ülke uyruklarına göre konut ediniminde ise her zaman olduğu gibi Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 14,3 AZALDI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 5 bin 577 olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki ipotekli satışların, bin 369'u; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 50 bin 234'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 88 BİN 184 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %94,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 azalışla 827 bin 374 oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Ekim 2023

Bu arada ilk el konut satış sayısı 29 bin 230 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarında 64 bin 531 konut el değiştirdi. 

YABANCILARA DA KONUT SATIŞI AZALDI... İLK SIRADA ANTALYA

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 30 bin 599 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Uyruklara göre konut satışlarında Rusya'yı İran, Almanya ve Ukrayna vatandaşları izledi.

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