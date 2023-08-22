Konut piyasasında yazlık bölgeler revaçta

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan tatil bölgelerindeki konut piyasası, 2023 Temmuz ayı itibarı ile ivme kazanmaya devam ediyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir ilçelerinde konut fiyatları ve yatırım getirileri rekor seviyelere ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yazlık bölgelerdeki konut fiyatları ve getirilerin incelendiği rapora göre, Antalya'nın Kemer ilçesi, 2023 Temmuz ayında Haziran ayına göre konut fiyatlarında yüzde 12.91'lik rekor bir artış göstererek öne çıktı.

Kemer, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satılık konut fiyatlarında yüzde 112.59'luk etkileyici bir yıllık artışa sahip oldu.

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme, 2023 Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 11.86'lık bir artış, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ise 2023 Haziran ayı baz alındığında, geçen yılın aynı dönemine göre satılık konut fiyatlarında yüzde 104.52'lik yıllık artış göstermişti.

Yaz aylarının hareketliliği sadece satılık konut fiyatları ile sınırlı değil. Konut kira değerlerinde de dikkat çekici artışlar göze çarpıyor.

Muğla'nın Datça ilçesi, Temmuz 2023'te Haziran ayına göre kiralık konut değerlerinde yüzde 13.70'lik bir artışla öne çıkıyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Datça'da kiralık konut değerlerinde yüzde198.95'lik çarpıcı bir yıllık artış kaydediliyor. Muğla'nın Datça ilçesi, 2023 Haziran ayında da Mayıs ayına göre yüzde 17.91'lik artış göstererek konut kiralama piyasasında öne çıkan ilçelerden olmuştu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ise 2023 Haziran ayı baz alındığında, geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konut değerlerinde yüzde 183.26'lık yıllık artışla dikkatleri üzerine çekmişti.

YAZLIK KONUT PİYASASI HAREKETLİLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR!

Ayrıca, TÜİK'in Konut Satış İstatistikleri de tatil bölgelerindeki konut piyasasının hareketliliğini doğruluyor. İzmir'in Çeşme ilçesi, 2023 Temmuz ayında Haziran ayına göre toplam konut satış sayısında yüzde 62.07'lik rekor bir artışla öne çıkarken, Muğla'nın Datça ilçesi de aynı dönemde yüzde 53.66'lık bir yükseliş kaydediyor.

Antalya'nın gözde tatil ilçesi Alanya, Temmuz ayında bin 565 adet konut satışı ile en fazla konut satışının yapıldığı ilçe olarak öne çıkıyor. Alanya'nın Haziran ayındaki 1401 adet konut satışıyla karşılaştırıldığında, yazlık bölgelerdeki konut talebinin ne kadar yüksek olduğu görülüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ise konut yatırımı brüt getiri oranı yönünden öne çıkıyor. 2023 Haziran ayında yüzde 5.25 olan konut yatırımı brüt getiri oranı, Temmuz ayında %5.32’ye yükselerek yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

