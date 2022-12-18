Konut fiyatları yükselişte

2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 188,2, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası bünyesindeki Veri Yönetişimi Ve İstatistik Genel Müdürlüğü Anketler Ve Endeksler Müdürlüğü'nce "Konut Fiyat Endeksi"ne ilişkin verileri yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artarak 605,8 seviyesinde gerçekleşti.

BİRİM FİYATLARDA ARTIŞ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 5,3 ve 6,2 oranlarında artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 204,6, 194,1 ve 186,4 oranlarında ise artış gösterdi.

Öte yandan kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre de, konut fiyatlarında 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,43 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 322.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 72.88, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.22 ve senet kullanım oranı ise yüzde 21.90 olarak gerçekleştiği belirlendi.