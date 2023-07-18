Konut fiyatları fırladı!

Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan Konut Fiyat Endeksi İstatistikleri'nde Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. En yüksek yıllık değişim yüzde 135 oranıyla Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yaşandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayı raporuna göre, ülkedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 45,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,8, 5,6 ve 3,2 oranlarında artış gözlenirken, endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 95,2, 113,2 ve 106,2 oranlarında arttı.