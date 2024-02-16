Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75,5 arttı

Merkez Bankası verilerine ghöre 2023 yılı Aralık ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 1,1; yıllık bazda ise yüzde 75,5 oranında arttı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2023'te aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 75,5 artışla 1163,2 oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 oranlarında artış

gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 61,8, 92,3 ve 75,6 oranlarında artış gösterdi.