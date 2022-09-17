Son Dakika

Konukbekler'den Işık'a ziyaret

GÜNDEM 17.09.2022, 13:15
Konukbekler'den Işık'a ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Fırat’ı makamında ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Muş’a bağlı Konukbekler Beldesi Belediye Başkanı Bahri Fırat, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Işık, Başkan Fırat’ı ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Yorumlar (0)
28
açık
Namaz Vakti 17 Eylül 2022
İmsak 05:13
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 16
2. Konyaspor 7 14
3. Başakşehir 5 13
4. Beşiktaş 6 13
5. Adana Demirspor 6 13
6. Kayserispor 7 12
7. Gaziantep FK 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Trabzonspor 6 10
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 6 11
2. Bodrumspor 5 10
3. Bandırmaspor 4 10
4. Boluspor 5 10
5. Eyüpspor 5 10
6. Sakaryaspor 5 9
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Altay 6 5
15. Adanaspor 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 6 9
10. Leeds United 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 7 7
13. Aston Villa 7 7
14. Bournemouth 6 7
15. Wolverhampton Wanderers 6 6
16. Crystal Palace 6 6
17. Everton 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Getafe 5 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 5 1