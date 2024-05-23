Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Düzce'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce’nin Akçakoca İlçe'sin de Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip Yol kenarında bulunan şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi vatandaşlarında yardımı ile sürücü araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.