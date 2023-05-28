Kontrolden çıkan araçtan yara almadan kurtuldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köylere ekmek servisi yaptığı araçta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Kınık Köyü kavşağında devrilen araçtan yara almadan kurtuldu. Ekmekler yola savruldu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesinden Bursa istikametine seyir halinde olan Cevat T. idaresindeki 11 AAY 037 plakalı hafif ticari araç Kınık Köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Sürücü Cevat T. devrilen araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkarken devrilen araç Pazaryeri Belediyesine ait iş makinalarıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza yapan aracın Bilecik'ten Pazaryeri ilçesindeki köylere ekmek servisi yaptığı öğrenildi.