Konteyner gemisi Çanakkale açıklarında arızalandı
İtalya'ya seyir halinde olan "MSC Malena" adlı konteyner gemi, Çanakkale'nin Eceabat'a bağlı Kilitbahir açıklarında makine arızası yaptı. Gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Tekirdağ’dan İtalya’ya seyir halinde olan 207 metre boyundaki MSC MALENA isimli konteyner gemisi Kilitbahir açıklarında makine arızası yaptı.
İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arızalanan gemi için bölgeye KURTARMA-14 ve KURTARMA-15 römorkörlerini sevk etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında konteyner gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman’a emniyetle demirletildi.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1579411142216388608
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