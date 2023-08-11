Konkordato Gider Avansı belirlendi

Adalet Bakanlığı'nın İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde uygulamada olduğu Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi'ne göre yeni rakamlar belli oldu.

Buna göre;

a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 1.000,00 Türk Lirası,

c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.300,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 700,00 Türk Lirası,

g) İflasa tabi olanlar yönünden 25.000,00 Türk Lirası iflas gideri toplamını avans olarak ödeneceği bildirildi.

Ayrıca, iflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebileceği kaydedildi.

Söz konusu tebliğe göre belirlenen tarifedeki gider avansının 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacağı ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılacağı bildirildi.