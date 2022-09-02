Kongolu mevkidaşından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N'Guesso ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde görüştü.İSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N’Guesso ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.