KÖMÜRDER'den Amasra açıklaması

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA)- Yazılı açıklamasında Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazanın camiayı derinden üzdüğünü vurgulayan Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, kazada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediklerini duyurdu.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) olarak olayın ilk anından itibaren Amasra’ya giderek, arama kurtarma çalışmaları için gösterilen olağanüstü seferberlik ve çabaya kendilerinin de ellerinden gelen tüm katkıyı sunduklarının vurgulandıklarının anlatıldığı açıklamada, ""Kazanın ilk anından itibaren arama ve kurtarma dahil her türlü çalışma devletin bütün kurumları tarafından koordineli bir şekilde titizlikle yürütülmüştür. Çevre illerden tahlisiye ekipleri takviye amaçlı olay yerine gelmiş ve çalışmalara destek olmuştur. KÖMÜRDER Başkanı halen olay yerinde olup gerekli her türlü çalışmayı yakından takip etmekte ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaktadır. Böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz" ifadelerine yer verildi.