Komşuluk ihtilafları arabuluculukla çözülecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira alacaklarından kat mülkiyeti hukukundan, kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar arabulucuya gidecek ve arabuluculukta daha kısa sürede daha az masrafla çözüme kavuşacaktır” dedi.ANKARA (İGFA) - Bartın Adalet Sarayı Yeni Hizmet Binası’nın Açılış Töreni’ne katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını hukuka kazandırma konusunda ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Bir yandan uzlaştırmacılığı, hukuk sistemine kazandırırken öte yandan tahkimle ilgili adımları atarkan bir yandan da hukuk uyuşmazlıklarında arabulucuk konusunu Türkiye’nin gündemine getirdiklerini dile getiren Bakan Bozdağ, “İşler mahkemeye düşmeden önce vatandaşlarımızın medeniyet ve kültürümüze daha uygun olan arabuluculuk müessesesi yoluyla meselelerini çözmesi daha kısa zamanda daha az masrafla istediği neticeyi alması son derece büyük kıymettedir” ifadesini kullandı.

“KOMŞULUK HUKUKUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARI ARABULUCULUĞUN KONUSU HALİNE GETİRİYORUZ”

Bakan Bozdağ, ilk defa iş davalarında dava şartı olarak zorunlu arabulucuğu getirdiklerini aktaran Bozdağ, bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, yeni dönemde de arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda ciddi adımlar atma kararında olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda Bakanlığn şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilafların Toplu Konut Kanunu’ndan doğan ihtilaflar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan ihtilaflar daha doğrusu ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getirdiklerini söyleyen Bakan Bozdağ, "Bundan sonra kira alacaklarından kat mülkiyeti hukukundan, kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar arabulucuya gidecek ve arabuluculukta daha kısa sürede daha az masrafla eminim ki çözüme kavuşacaktır" dedi.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1562020769131102210

Komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ettiklerini belirten Bakan Bozdağ, “Esasında bu 3 alanı baktığınızda ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu diğer biri de kiracı, ev sahibi onların çoğu da komşu olabiliyor. Dolayısıyla biz kiracılarla ev sahipleri ve komşular arasındaki ihtilafları onları mahkeme kapılarına düşürmeden ve birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan arabulucu marifetiyle daha erken bir süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu bunlar için önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bu hazırlıklarımızı, taslak çalışmalarımızı AK Parti Grubuna aktaracağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“ARABULUCUK SINAVI İLANI BUGÜN YA DA YARIN YAYINLANACAK”

Öte yandam Bakan Bozdağ, arabulucuk sınavıyla ilgili beklentilerin olduğunu ifade ederek, arabuluculuk sınavının öyle kolay bir sınav olmadığını belirterek, "Sınavı hazırlayanlar dahi kazanamadı bu sınavı. Buradan söyleyeyim. Yani sınavı ders veren hocalar kazanamadı. Bu kanunu hazırlayan ustalar kazanamadı ve dolayısıyla bu sınav öyle kolay bir sınav değil. Girenler bilir" dedi.