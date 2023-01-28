Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti

Komeksepeti artık pazar yeri uygulamasıyla tüm üreten vatandaşların hizmetinde olacakKOCAELİ (İGFA) - Üreten kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com adresini kurarak bir ilki gerçekleştirmişti. Komeksepeti.com adresiyle üreten kursiyerlerin ürünlerini bir tıkla dünyaya açan KO-MEK artık yeniliklere ayak uydurarak pazar yeri uygulamasını hayata geçirdi.

Sadece KO-MEK kursiyerlerinin değil üreten herkesin bir pazar yeri ve sanal dükkânının olacağı yeni uygulama öncesinde bilgilendirme eğitimleri yapıldı. 12 ilçede çeşitli noktalarda yapılan bilgilendirme eğitimlerine binlerce vatandaş katılarak yeni sistemi öğrendi. Komeksepeti e-ticaret sorumlusu Volkan Öztürk tarafından bilgilendirilen vatandaşlar pazar yeri uygulamasını en ince ayrıntılarına kadar sorarak, detaylı bilgi aldı.

KO-MEK kursiyerine, üretim yapan tüm vatandaşlara ve bunun yanı sıra ilçe belediyelerinin açmış olduğu meslek sanat eğitimi kursiyerleri ve Halk Eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerlere de pazar yeri uygulaması eğitimi veren KO-MEK, geçtiğimiz günlerde Gölcük Belediyesinin talebi doğrultusunda GÖLMEK kursiyerlerine yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe GÖLMEK kursiyerleri yoğun ilgi gösterdi. Eğitmen Volkan Öztürk’ün sunumu ile gerçekleşen eğitimde, katılımcılara e-ticaret alanında satış yapabilmeleri için gerekli olan bilgiler verildi. Eğitime katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılımcılara başarılar diledi.

Her kullanıcının kendine özel pazar yerinin olacağı uygulamada üreten her vatandaş ürünlerini üretimden satışa kadar kendisi planlamış olacak. Komeksepeti uygulamasından bir diğer müjde de Darıca Millet Bahçesine yapılan KO-MEK Store oldu. Fiziki inşaatı ve alt yapısı tamamlanan KO-MEK Store için en kısa sürede ürünler kursiyerlerden temin edilerek açılışın yapılması planlanıyor. Ormanya Storeden sonra açılacak olan ikinci store mağazası olan Darıca Millet Bahçesi KO-MEK Store mağazaları en kısa sürede vatandaşların hizmetinde olacak.