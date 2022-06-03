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Komandolar 9 teröristi etkisizleştirdi
GÜNDEM 03.06.2022, 11:10
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattında yorulmadan terörle mücadeleye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1532632076498964481
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