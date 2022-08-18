"Kök Hücre Hayat Kurtarır!”

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar etkinlikte Kızılay’ın gönüllü ekibine “Kök Hücre Tedavileri” için bağışta bulundu.BURSA (İGFA) - TC Düşünce Kulübü'nün Ördekli Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe katılan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Pek kamuoyunda bilinmese de Kızılay’ın kan stokları pandeminin de etkisiyle oldukça azaldı. 85 milyonluk ülkemizde Kök Hücrenin ne anlama geldiği de bilinmiyor. Kök Hücre bağışının da yeterli olduğu söylenemez. Hem kan bağışı hem de Kök Hücre için vatandaşlarımızın bilinçlenmesi noktasında ön saflarda olacağız.” dedi.