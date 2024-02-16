Kocasinan’ın tarihi Arabidin Mescidi açılışa hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanan Arabidin Mescidi, açılışa hazırlanıyor. Tarihi Erkilet'i gün yüzüne çıkarmak için yürütülen ilk çalışmayı tamamladıklarına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kadim Erkilet dokusunu yeniden hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye bir kültür hazinesi olarak kazandırıyoruz” dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun bir şekilde restore ettirerek, geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle Kayseri’yi daha da güzelleştirdiklerini ve şehrin kültürüne uygun yeni yaşam alanlarıyla da Türkiye’ye örnek hizmetler yaptıklarını söyledi.

Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için aralıksız çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Mahallesi’nde kadim bir geçmişi olan Erkilet Arabidin bölgesini yeniden bir kültür hazinesi olarak şehrimize kazandırabilmek için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle Kadim Erkilet'i kendi doğal haliyle koruyarak, gün yüzüne çıkartacağız. Bu doğrultuda Arabidin mescit restorasyon çalışması ile yeniden yapıyoruz. İmalatlar tamamlandı ve açılışa gün sayıyor. Açılışı olduğu zaman Erkilet Arabidin Mescidi, projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış ve hizmete girmiş olacak. Nihayetinde bu bölgenin eski yaşanmışlığıyla, taş evleriyle, sokaklarıyla kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Tabi ki eski evlerin aynısı olması için projelendirme ve çalışmalar uzun bir süreci kapsıyor. İnşallah aşama aşama Kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesi olarak kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Proje tamamlandığında Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan tarihimizi gün yüzüne çıkartarak, Kayseri’mizin değerine değer katacağız. Mahallemizi, çalışmalar sonunda kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline getireceğiz” diye tamamladı.