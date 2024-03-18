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Kocasinan’da Türkiye’ye örnek olan projeler

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ve Türkiye’de ilklere imza attıklarını belirterek, “Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

GÜNDEM 18.03.2024, 10:56
Kocasinan’da Türkiye’ye örnek olan projeler

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ve Türkiye’de ilklere imza attıklarını belirterek, “Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarının altını çizerek, “İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ projesi kapsamında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz. Özellikle ‘Gönül Kazanı’ ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 225 aileye yemek götürüyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz  ‘Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 28 bin 462 aileye destek olduk. 2017 yılında başlatılan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 219 çölyaklı aileye bu güne kadar 5 bin 635 çölyak paketi dağıttık. ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz ise Türkiye’de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri’nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Bu da Kayseri ve Kocasinan adına gurur vericidir. Ayrıca ‘Dost Kapısı’ çalışması kapsamında Aile Sosyal Destek Birimimizle, psikolog, rehber, sosyolog gibi hizmetlerimizle bütün çocukların ve ailelerimizin yanındayız. Diğer yandan gıda kurtarmada Kayseri’de tek akredite belediyeyiz. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik araç ile gıdaları daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

“BAŞIN DÜŞÜNCE DARA, AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’I ARA”

‘Sosyal Belediyecilik’ ile ilgili Türkiye ve Kayseri’de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geçenlerde hayata geçirdiğimiz, ‘Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri’ kısa sürede büyük memnuniyet oldu ve buda ne kadar isabetli iş yaptığımızın göstergesidir. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun içinde en ulaşılacak kapı, belediyedir. Bunun için ulaşılacak en önemli nokta belediye başkanıdır ve şöyle bir sloganı ortaya koydum. ‘Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara’. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

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