Kocasinan 'kentsel dönüşümde' iddialı!

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında özel açıklamalarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 10 farklı kentsel dönüşüm bölgesi olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşümde iddialıyız” mesajı verdi.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha Çelikbaş - Herkes Duysun / KAYSERİ (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan Herkes Duysun, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret etti. Herkes Duysun muhabirinin sorularını cevaplayan Başkan Çolakbaydar, belediyenin projeleri hakkında bilgi verirken kentsel dönüşüm konusunda da iddialı olduklarını söyledi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE’DE BİR NUMARAYIZ”

Hedeflerinin yeni kentsel dönüşüm projelerine başlamak olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehirde imarsız yapıların olduğu bölgelerde, yenilenmeye ihtiyaç duyulan bölgelerde dönüşüm kapsamı içerisinde çalışıldığını söyledi.

"Kentsel dönüşüm kanununun çıkması ve bu kanunun getirdiği avantajlarla birlikte özellikle Kocasinan bölgesinde çalışmalar hızlandı" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Bölgemizde şu an 10 tane farklı farklı kentsel dönüşüm bölgesi var. Belediyemizin kendi ekibi çalışıyor. Her bir kentsel dönüşümün tematik bir gerekçesi vardır. Bu noktada iddialıyız. Kentsel dönüşümde Türkiye’de bizim ölçeğimizde ikinci bir belediye yok. Vatandaş takdir edince ise tabii ki yüzümüz gülüyor. Birçok proje alanında taahhütlerin sonuna geldik. Yapmayı vaat ettiğimiz ne varsa sonuna geldik. Hedefimiz yeni kentsel dönüşüm alanları dahil etmek" diye konuştu.

https://youtu.be/Wb-DUdaVnvk

“KOCASİNAN HALKINA DOST MARKET VE DOST MAĞAZASI”

İhtiyaç sahibi ailelere bir market kartı verdiklerini ve o vatandaşların Dost Eli mağazalarından alışveriş yapabildiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gelir seviyesinin belli bir seviyenin altında olan insanlara, devletin ve sivil toplumun yapmış olduğu destekleri olduğunu anımsattı.

"Bizim belediye olarak, kurgulamış olduğumuz bir sistem var" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyoruz. Belli sıklıklarla gidip hatır soruyoruz ve durumlarında bir değişiklik var mı buna bakıyoruz. Maddi veya psikolojik destek veriyoruz. Aileleri gruplara ayırıyoruz. Bir diğer taraftan Dost Eli dediğimiz dost mağazamız ve Dost marketimiz var. Vatandaşlara kart veriyoruz, bu kartla alışveriş yapıyorlar. Konfeksiyon ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Dost market ise yeni faaliyete geçti. Orada da gündelik yaşam için gerekli olan her şey var. Gluten hassasiyeti olan vatandaşlarımız için belli sıklıklarda gıda kolileri yardımı yapıyoruz. 65 yaş üzerinde ve yalnız yaşayan büyüklerimize her gün sıcak yemek götürüyoruz. İşin en güzel tarafı, bu işleri yapabilecek bir kadrodur.” dedi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN SOSYAL FAALİYETLERİ NELER?

Eski ve yeni nesil arasında köprü olacağına inandıkları bir sokak oyunları projesi yaptıklarına da dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da sosyal faaliyet olarak sokak oyunları var. Bizim çocukluğumuzdaki sokak oyunlarıyla çocuklarımızın arasında köprü olan bir proje oldu. Yamula Barajı çevresinde yapmış olduğumuz etkinlikler oluyor. Su sporları, olta balıkçılığı gibi faaliyetler var. Birkaç köyümüzde yapmış olduğumuz festivaller var. Gençlik kulübümüzde gençler için tiyatro grubu, çocuk kulübü var.” dedi.

KOCASİNAN’A YENİ KEDİ KASABASI GELİYOR

Basında oldukça ilgi uyandıran ‘Kedi kasabası projesi’ ilk hayata geçirildiğinde tepkilerle karşılaştıklarını da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu projenin nasıl bir şey olacağını merak ediyorduk. Kedilere özel bir alan hazırladık. Hazırlık aşamasında o bölgede yaşayan insanların tedirginlikleri vardı. Açıldığı günden itibaren şu an geldiğimiz noktada, ‘Bizim bölgemizde yeni kedi kasabaları açılacak mı?’ diye talepler geliyor. Yoğun talebi karşılayabilmemiz için, kedi kasabasına giriş için önceden randevu almanız gerekiyor. Müthiş bir beğeni var. Gençlerde ve çocuklarda oldukça ilgi çekiyor. Yenisini yapmak da bizim için kaçınılmaz oldu. Yeni kedi kabasının yapılacağının müjdesini de buradan vermiş olalım.” diye konuştu.