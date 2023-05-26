Son Dakika

Kocasinan'da KOCAFEST’in yıldızları ödüllendirildi

GÜNDEM 26.05.2023, 07:15
Kocasinan'da KOCAFEST’in yıldızları ödüllendirildi

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KOCAFEST, TEKNOFEST’in Kayseri ayağı olduğunu belirten Özhaseki’nin projelerinden dolayı övgüyle bahsettiği ve tebrik ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Anadolu’nun ortasında dijital bir fidan diktiklerini vurgulayarak; “Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Zümrüt Mahallesi’ndeki Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salon’unda düzenlenen ödül törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa  Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar, vatandaşlar,  öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Gençlerimizi görünce içimiz ümitle doluyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Bu ortamları sağlayan değerli belediye başkanımız Ahmet Bey’e teşekkür ediyorum. O güzel bir kapı açtı. İnşallah bundan sonra Kayseri’de de o güzle açılan kapı, daha güzel günlere doğru yol alacak diye düşünüyorum. İnşallah gençlerimiz, her şeyin en iyisini yapar ve en iyisi olurlar. Değerli Başkanım Ahmet Bey’i huzurlarınızda tebrik ederken, yürekten kutluyorum. Çünkü bu KOCAFEST, aslında İstanbul’da yapılan TEKNOFEST’in Kayseri ayağıdır. Nihayetinde TEKNOFEST’e hayallerimizin gerçekleştiğini gördük” ifadelerini yer verdi.

Gençlere müjdeler veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa  Elitaş ise; “Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunu en iyi bilenlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı, öğrenci ve gençlere yönelik 10 GB internet ücretsiz olacak ve alacağınız ilk telefon ile tablette özel tüketim vergisi alınmayacak. Çünkü teknolojiden faydalanabilmek için her zaman sizlerin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST’in yolu Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu KOCAFEST’ ten geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan diktiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar da; “Geçtiğimiz yıl, başlatmış olduğumuz ve bu senede ikincisini tamamlamaya nasip olduğu KOCAFEST etkinliğine ilgi gittikçe artıyor. Geçen yıl, 102 takım varken bu yıl 204 takım, 17 farklı kategoride yarıştı. Burada yarışan kardeşlerimin alınlarından öpüyor, gelecekte başarılar diliyorum. Teknolojinin ve bilginin hızlıca artığı bir çağda yaşıyoruz. Hatta gelecekte bu çağ ile ilgili tanımlama yapılacaksa herhalde ‘Hız Çağı’ denilecektir. Çünkü bir gün öncesindeki teknoloji ve bilgi, bir gün sonra yenilenmeye muhtaç hala gelebiliyor. Bizler de bu noktada gençlerin bilgiye ve teknolojiye ulaşmaları için Kocasinan Akademi, Gençlik Merkezi, Generalemir Uzay ve havacılık Merkezi ve üretken proje takımıyla yanlarında oluyoruz ve destek veriyoruz. Geçen yıl, KOCAFEST’ten TEKNOFEST’e uzanan bir yol demiştik ve bu yolu çizdik. TEKNOFEST’e yarışan evlatlarımız başarılarla döndüler. Geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımız; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ne kadar emin ellerde olduğunu burada bir kez daha gösteriyorlar.  Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. KOCAFEST gelecekte çok daha iyi işler yapacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KOCAFEST’e katılan 204 takımın 17 farklı kategoride yarıştığı yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 204 takım; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel  Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, Oyun tasarlama (scratch3), NFT, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 17 kategoride yarıştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 36 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21