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KOCAFEST start aldı

GÜNDEM 08.06.2022, 23:25
KOCAFEST start aldı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen ve toplam 101 takımın, 11 farklı kategoride yarışacağı Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) başladı. Yapılan yatırımlarla sıra dışı belediyecilik hizmetleri yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturacak olan festival ile geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen KOCAFEST Festivali programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri,  meclis üyeleri, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye dışardan yeni gelen biri olarak Kayseri’yi bir umut, bir ümit ve umutların bittiği yerde güveneceğin bir dal olduğunu niteleyerek, “Bütün memleket, Kayseri’yi bir sigorta gibi görür. Bu memleketin Kayseri’ye ve Kayserililere ihtiyacı var. Dolayısıyla Kayseri gençlerine ihtiyaç var. Bundan dolayı KOCAFEST çalışması çok anlamlı ve değerlidir. Gençlerimizi, bilim ve teknolojiyle buluşturan bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; Başkan Çolakbayrakdar’ın inşaat mühendisi olmasına rağmen bilim adamı olarak gördüğünün altını çizerek, “Türkiye’ye ses getirecek olan KOCAFEST çalışmasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı kutluyor, tebrik ediyorum. Kocasinan’ın şanına yakışır KOCAFEST, gençlerimizin geleceği için anlamlı ve önemli buluyorum.  İnşaat mühendisi olan Ahmet Başkanımızı bir bilim adamı olarak da görüyorum. Çünkü geldiği günden beri gençlere neler yapabiliriz kaygısı içerisinde olan başkanımız çalışmalarını sürdürüyor. Gurur ve onur duyuyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ‘Kocasinan’da yaşamak bir ayrıcalıktır’ sözünü vurgulayarak,“ Hedefimiz; Kocasinan’da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu hedef için gece gündüz demeden yoğun gayret ediyoruz. Bu noktada bu yıl ilkini yaptığımız ve geleneksel hale dönüşecek olan Kocasinan Teknoloji Festivali ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedefliyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri’ye yakışır projeler üretiyoruz. Bu zamana kadar şehre emek veren belediye başkanlarından Allah razı olsun. Kayseri denildiği zaman belediye geçmişi olan şehirdir ve bu belediyecilik adına güzel hizmetler yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak rutin işleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve en iyisini yapıyoruz. Ama biz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Bunun örneklerini yapmış olduğumuz sahada hizmetlerimizle ispatlıyoruz. İnsana yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz ve pozitif ayrıcalık yaptığımız gençler, kadınlar ve çocuklarımızdır. Geleceğimize yapılan her türlü yatırımın arkasında belediye başkanı olarak ve Kocasinan Belediyesi olarak her zaman koşturmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise festival ile gençleri, Milli Teknoloji Hamlesinde cesaretlendirmeyi hedeflediklerine belirterek, “Gençlerimize farkındalık oluşturmak ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda tecrübe ve örnek olması için bu yarışmaları önemsiyoruz. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve destek veren Sayın Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yarışmaya katılan toplam bin 200 yarışmacıdan oluşan 101 takımın proje masaları gezilmesiyle program sona erdi.  101 takım, 11 farklı kategoride yarışacağı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST’e dereceye girenler öğrencilere 10 Haziran Cuma Günü ödüller verilecek. KOCAFEST’e katılan 101 takım; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 11 kategoride yarışacak

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