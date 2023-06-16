Kocaeli’nin plajları yaza hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin görev yapacağı Kandıra (Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı, Seyrek) , Darıca (Bayramoğlu) ile Karamürsel ve Ereğli halk plajları yaza hazırlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkının ve çevre illerden gelecek olan tatilcilerin plajlardan en güzel şekilde yararlanması için tüm hazırlıkları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş. tarafından işletilecek halk plajları 17 Haziran Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KİRALAMA ÜCRETLERİ

Dünyanın en güzel plajlarını aratmayan Kocaeli plajlarında şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri de yenilendi. Belde A.Ş. tasarrufunda işletilen halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri adet başına günlük 25 TL, takım olarak (1 şemsiye+2 şezlong) kiralığı günlük 50 TL, otopark ücreti günlük 25 TL, tuvalet ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.

Mavinin her tonunun görüldüğü Kerpe Aile Plajı’nda 1 şemsiye+2 şezlong takım kiralama ücreti günlük 100 TL olarak belirlendi.

Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve kamp alanlarının da bulunduğu Kocaeli plajlarında, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerlerinde vatandaşlar kendi getirecekleri çadır ve karavanları ile bu alanlardan günlük 50 TL ücret karşılığı yararlanabilecek.