Kocaeli’nin geleceğine yön verecek 'Stratejik' hazırlık

Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği “Geleceğe Bakış” Vizyondan Eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladı.

Büyükşehir bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın startı Kocaeli Kongre Merkezinde açılış programıyla verildi. Çalıştayda farklı alanlardaki çeşitli konular ele alınacak ve kentin geleceğine dair planlar belirlenecek. Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, ‘’Stratejik plan; hizmet kalitesini artırır, vatandaş memnuniyetini sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar’’ ifadesini kullandı.

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Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği çalıştayın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, daire başkanları ve bürokratlar ile Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, MARKA, KOSTÜ, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası, İZAYDAŞ, İSU, Ulaşımpark gibi paydaş kurumlardan temsilciler katıldı.

Kocaeli’nin geleceğini şekillendirmek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini ortaya koymak için çok önemli bir fırsat olan 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayına iştirak eden konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Gündoğdu, “Strateji kelimesi aslında askeri bir tabirdir fakat daha sonra iş, siyaset, kalkınma, kamu yönetimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. En basit anlamıyla önceden belirlenip hedefe giden yolu tarif eder. Ayrıca eldeki kaynaklarla en iyi sonucu elde etme sürecidir. Stratejik plan aslında bir kurumun nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eder. Kurumun kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Paydaşlarıyla iletişim kurmasını da sebebiyet verir. Ayrıca kurumun performansını da ölçer” dedi.

Genel Sekreter Gündoğdu, “Bildiğiniz gibi ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Herhangi bir kurum ve kuruluşu iyi yönetmek istiyorsanız, orada başarılı olmak istiyorsanız, öncelikle onu ölçmeniz gerekir. Ölçmeden yönetim olmaz. İşte stratejik planın bize sağladığı en büyük fayda kurumumuzun ölçülebilir olmasını temin etmesidir. Çünkü üst yöneticiler o ölçtüğümüz rakamlara göre doğru kararlar verecektir. Stratejik plan hizmet kalitesini de artırır, vatandaş memnuniyetini de sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar” şeklinde konuştu.