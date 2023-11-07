Son Dakika

Kocaeli’nin geleceğine yön verecek 'Stratejik' hazırlık

GÜNDEM 07.11.2023, 14:33
Kocaeli’nin geleceğine yön verecek 'Stratejik' hazırlık

Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği “Geleceğe Bakış” Vizyondan Eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladı.

Büyükşehir bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın startı Kocaeli Kongre Merkezinde açılış programıyla verildi. Çalıştayda farklı alanlardaki çeşitli konular ele alınacak ve kentin geleceğine dair planlar belirlenecek. Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, ‘’Stratejik plan; hizmet kalitesini artırır, vatandaş memnuniyetini sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar’’ ifadesini kullandı.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği çalıştayın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, daire başkanları ve bürokratlar ile Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, MARKA, KOSTÜ, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası, İZAYDAŞ, İSU, Ulaşımpark gibi paydaş kurumlardan temsilciler katıldı.

Kocaeli’nin geleceğini şekillendirmek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini ortaya koymak için çok önemli bir fırsat olan 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayına iştirak eden konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Gündoğdu, “Strateji kelimesi aslında askeri bir tabirdir fakat daha sonra iş, siyaset, kalkınma, kamu yönetimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. En basit anlamıyla önceden belirlenip hedefe giden yolu tarif eder. Ayrıca eldeki kaynaklarla en iyi sonucu elde etme sürecidir. Stratejik plan aslında bir kurumun nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eder. Kurumun kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Paydaşlarıyla iletişim kurmasını da sebebiyet verir. Ayrıca kurumun performansını da ölçer” dedi.

Genel Sekreter Gündoğdu, “Bildiğiniz gibi ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Herhangi bir kurum ve kuruluşu iyi yönetmek istiyorsanız, orada başarılı olmak istiyorsanız, öncelikle onu ölçmeniz gerekir. Ölçmeden yönetim olmaz. İşte stratejik planın bize sağladığı en büyük fayda kurumumuzun ölçülebilir olmasını temin etmesidir. Çünkü üst yöneticiler o ölçtüğümüz rakamlara göre doğru kararlar verecektir. Stratejik plan hizmet kalitesini de artırır, vatandaş memnuniyetini de sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3