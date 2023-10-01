Kocaeli’nin arkeolojik değerleri fotoğraf karelerinde yarışacak
Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı(İzKSV) tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecekKOCAELİ (İGFA) - İzKSV, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.
KASK iş birliği ve TFSF desteği ile düzenlenecek olan yarışmanın Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için bir kaynak olması için arşivlerde yerini alması hedefleniyor.
Yarışmada, Kocaeli’nin arkeolojik yapı ve eserlerinin güzelliği ve öneminin yanında arkeolojik mirasın korunamaması ve tahrip edildiğini gözler önüne seren fotoğraflar da değerlendirilecek. Fotoğrafların Kocaeli il sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada renkli veya siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 03.11.2023 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 10.11.2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 11.11.2023
ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:
Birincilik : 15.000 TL
İkincilik : 10.000 TL
Üçüncülük : 7.500 TL
Mansiyon (3 adet) : 4.000 TL
Sergileme (En fazla 20 adet) : 1.000 TL
Detaylar ve katılım için tıklayabilirsiniz.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Kasımpasa
|7
|12
|5. A.Demirspor
|6
|11
|6. Hatayspor
|7
|11
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Konyaspor
|6
|9
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Alanyaspor
|6
|7
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Erzurumspor
|7
|9
|10. Şanlıurfaspor
|7
|9
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|7
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Nottingham Forest
|7
|8
|12. Fulham
|6
|8
|13. Brentford
|7
|7
|14. Wolves
|7
|7
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Real Sociedad
|8
|15
|5. Athletic Bilbao
|8
|14
|6. Atletico Madrid
|6
|13
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Cadiz
|7
|9
|11. Getafe
|8
|9
|12. Real Betis
|7
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Sevilla
|7
|7
|15. Mallorca
|8
|7
|16. Deportivo Alaves
|8
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3