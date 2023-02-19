Kocaeli’nin Afet Mutfağı hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi (Afet Mutfağı) hızla ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afete hazır şehir önemi bir kez görüldü. 1999 yılında yaşanan depremin ardından yaralarını saran ve afete hazır bir şehir için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağını (Gıda Üretim Tesisi) şehre kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Afet Mutfağında (Gıda Üretim Tesisi Projesi) çalışmalar sürüyor.

19 Eylül’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde ekiplerin yoğun çalışması sonunda binanın betonarme imalatı tamamlandı. Gıda Üretim Tesisinin duvar ve sıva imalatı devam ediyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.