Kocaelililere Sezai Karakoç sürprizi

Kocaeli Büyükşehir'in anlamlı etkinliği ile binlerce genç büyük üstadı hayatları boyunca hatırlayarak öğretilerini takip edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Sezai Karakoç Günleri öncesinde, özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak adına hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda okullarda gerçekleştirilen "Birdenbire Sezai Karakoç' etkinliği büyük ilgi gördü. Ders esnasında sınıfa giren bir tiyatro oyuncusu, büyük üstat Sezai Karakoç'un söz ve eserlerinden oluşan replikler okudu. Beklemedikleri bir anda böylesine farklı bir etkileşimle karşılaşan öğrenciler ise, Sezai Karakoç'u hayatlarının önemli bir anısı olarak zihinlerine kaydetti.

SEZAİ KARAKOÇ GÜNLERİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyat ve fikir dünyasının bir anlamda kutup yıldızı olan üstat Sezai Karakoç adına16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri gerçekleştirecek. Yurtiçi ve yurt dışından birçok akademisyen, sanatçı ve siyasetçinin katılacağı etkinliklere Kocaeli Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu vesile ile Türk şiirinin ve düşünce dünyasının köşe başlarından biri olan Sezai Karakoç’un fikirleri farklı başlıklar altında müzakereye açılacak, dünyaya, sanata, insana ilişkin algılarını, eserlerini daha yakından tanıma ve tanıtma imkânı sunulacak. Büyükşehir Belediyesi bu son derece önemli uluslararası çalışma öncesinde, özellikle gençlere Sezai Karakoç'u tanıtmak adına bir dizi etkinlik düzenledi. Bunlardan biri olan "Birdenbire Sezai Karakoç" çalışması geçtiğimiz gün Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi'nde uygulandı.

BİRDEN BİRE KARŞILARINDA SEZAİ KARAKOÇ'U BULDULAR

Ders devam ederken, bir tiyatro oyuncusu, kapıyı çalarak sınıfa girdi ve büyük üstadın eserleri ile yol gösterici sözlerinden oluşan replikler okumaya başladı. Bir anda adeta Sezai Karakoç ile karşılaşan gençler, son dönemde ilgi gören flash mob uygulamasına eşlik etmeye başladı. Tiyatro sanatçısının okuduğu sözleri tekrarlayan öğrenciler, Karakoç ile bir anlamda unutulmaz bir selamlaşma yaşadı. Bu arada öğrenciler gelecek hafta başlayacak olan Uluslararası Sezai Karakoç günlerine de davet edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği eğitmenler tarafından takdirle karşılandı. Türk Edebiyatının böylesine önemli bir ismini tanıtmak için yapılan uygulamaya dikkat çeken eğitmenler, "Bu tür uygulamalar gençler üzerinde son derece etkili oluyor. Gençler Büyükşehir Belediyesi'nin Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği ile büyük üstadı hayatlarının her döneminde bilecek ve onu okumaya başlayacak. Bu kalıcı eğitim için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği, 11 ilçede 38 okul ve 10 Bin öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu sayede binlerce genç Sezai Karakoç ve eserlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç eserleri hediye edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Sezai Karakoç Günleri öncesinde, özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak adına hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda okullarda gerçekleştirilen "Birdenbire Sezai Karakoç' etkinliği büyük ilgi gördü. Ders esnasında sınıfa giren bir tiyatro oyuncusu, büyük üstat Sezai Karakoç'un söz ve eserlerinden oluşan replikler okudu. Beklemedikleri bir anda böylesine farklı bir etkileşimle karşılaşan öğrenciler ise, Sezai Karakoç'u hayatlarının önemli bir anısı olarak zihinlerine kaydetti.

SEZAİ KARAKOÇ GÜNLERİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyat ve fikir dünyasının bir anlamda kutup yıldızı olan üstat Sezai Karakoç adına16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri gerçekleştirecek. Yurtiçi ve yurt dışından birçok akademisyen, sanatçı ve siyasetçinin katılacağı etkinliklere Kocaeli Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu vesile ile Türk şiirinin ve düşünce dünyasının köşe başlarından biri olan Sezai Karakoç’un fikirleri farklı başlıklar altında müzakereye açılacak, dünyaya, sanata, insana ilişkin algılarını, eserlerini daha yakından tanıma ve tanıtma imkânı sunulacak. Büyükşehir Belediyesi bu son derece önemli uluslararası çalışma öncesinde, özellikle gençlere Sezai Karakoç'u tanıtmak adına bir dizi etkinlik düzenledi. Bunlardan biri olan "Birdenbire Sezai Karakoç" çalışması geçtiğimiz gün Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi'nde uygulandı.

BİRDEN BİRE KARŞILARINDA SEZAİ KARAKOÇ'U BULDULAR

Ders devam ederken, bir tiyatro oyuncusu, kapıyı çalarak sınıfa girdi ve büyük üstadın eserleri ile yol gösterici sözlerinden oluşan replikler okumaya başladı. Bir anda adeta Sezai Karakoç ile karşılaşan gençler, son dönemde ilgi gören flash mob uygulamasına eşlik etmeye başladı. Tiyatro sanatçısının okuduğu sözleri tekrarlayan öğrenciler, Karakoç ile bir anlamda unutulmaz bir selamlaşma yaşadı. Bu arada öğrenciler gelecek hafta başlayacak olan Uluslararası Sezai Karakoç günlerine de davet edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği eğitmenler tarafından takdirle karşılandı. Türk Edebiyatının böylesine önemli bir ismini tanıtmak için yapılan uygulamaya dikkat çeken eğitmenler, "Bu tür uygulamalar gençler üzerinde son derece etkili oluyor. Gençler Büyükşehir Belediyesi'nin Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği ile büyük üstadı hayatlarının her döneminde bilecek ve onu okumaya başlayacak. Bu kalıcı eğitim için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği, 11 ilçede 38 okul ve 10 Bin öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu sayede binlerce genç Sezai Karakoç ve eserlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç eserleri hediye edildi.