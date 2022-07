Kocaelili muhtarlardan Büyükşehir'e tam not

Kocaeli Büyükşehir’in mahallelerde hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarlar yapılan çalışmalardan dolayı tam not verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olarak mahallelerde ihtiyaçlara anında ve kalıcı çözümler üretiyor. Büyükşehir’in kırsalda yürüttüğü hizmetler muhtarların ve bölge sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Özellikle hizmetin odağında yer alan A Takımı’nı ‘112 Acil Servisi’ne benzeten muhtarlar, acil yapılması gereken konulara hızlı bir şekilde müdahale edilerek, pek çok sorunun kısa sürede ortadan kaldırılmasından çok memnun. Muhtarlar, her fırsatta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor. Kocaeli genelinde, kırsal mahallelerin bulunduğu ilçelerin muhtar dernek başkanları, hızlı ve kaliteli hizmet sunan Büyükşehir’e tam not verdi.

“A TAKIMI’NI, HİZMETİN 112’Sİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Kurtdere Mahalle Muhtarı Mustafa Ersoy: Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin, özellikle kırsal mahallelerdeki muhtarların çalışmalarında kolaylık sağlamak amacıyla geçen yıl kurduğu A Takımı’nın bugüne kadar yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. Muhtarlarımızın, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden ilettikleri taleplere ekipler kısa sürede gelerek müdahale ediyor ve sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Muhtarlık binamızın camı kırılırsa, boya gerekse veya herhangi bir yolda çukur olsa ekipler hemen gelerek, müdahale ediyor, gerekeni yapıyor. Biz muhtarlar olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı’nı hizmetin 112’si olarak görüyoruz. Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkanımız Büyükakın‘a ve ekibine teşekkür ediyorum.

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl: Büyükşehir, acil konularda anında müdahale ediyor ve sorunu çözüyor. Ben bugüne kadar derneğimize üye hiçbir muhtarımızdan bir şikayet duymadım. Vatandaşlarımız da muhtarlarımız da gayet memnun. Muhtar Aktif Sistemi’nden olsun, telefonla olsun taleplerimize anında dönüş oluyor ve yapılması gereken işler hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı ve Çerçili Mahalle Muhtarı Mustafa Satılmış: Büyükşehir Belediyesinin A Takımı’nı kurması, Kandıra’mız açısından çok faydalı ve verimli oldu. Muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili talepleri anında çözülüyor. Mesela yolda bir çukur var, telefon açıyoruz hemen yarın sabah gelip dolduruyorlar, asfalt yama yapıyorlar. Kazaları önleme açısından çok faydalı. Mezarlığın demir kapısı kopmuş, söylüyoruz hemen gelip onarıyorlar. Vatandaşlarımız da bunu görünce memnun oluyor. Kandıra olarak Tahir Başkanımızın her zaman yanındayız, destekçisiyiz.

Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ballar Mahalle Muhtarı Yüksel Horos: A takımı, hizmet açısından muhtarlar için güzel bir birim oldu. Çünkü 7/24 hizmet veriyor. Ne zaman talepte bulunsak, acil işlerimiz anında yapılıyor. Tarım arazisi ve köy yollarındaki çukurların doldurulması, asfalt yama yapılması, yollarımızın kenarındaki su kanalları temizlenmesi gibi birçok işi yapıyorlar. Biz muhtarlar için son derece memnuniyet verici bir hizmet. Vatandaşlarımız da çok memnun. A takımı denince aklıma birinci kalitede hizmet geliyor.

Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osman Yılmaz Mahalle Muhtarı Musa Uslu: Büyükşehirin kırsalda hizmet kalitesi çok arttı. Gebze ilçemizde 20 kırsal mahallemiz var. Bu 20 mahallemizin bütün istekleri A Takımı ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Bütün muhtarlarımızdan da olumlu geri dönüşler, tepkiler alıyoruz. A Takımı denince aklıma "hız" ve "kalite" geliyor. Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş: Ne zaman ihtiyacımız olsa, A Takımı Hızır gibi yetişiyor. Gerçekten güzel bir hizmet. Mahallemiz için ilettiğimiz taleplere anında müdahale, edip çözüme kavuşturuyorlar. Hem biz hem de vatandaşlarımız çok memnun. Hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum.

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker: Başkanımız Büyükakın’a mahallemize ve bölgemize hizmetleriiçin teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki sıkıntılarımızda sorunlarımız da her zaman yanımızda oluyor, bizi yalnız bırakmıyor. Muhtarlar olarak, hizmet noktasında çok memnunuz. Sorunlara anlık ve günlük müdahale ediliyor.

Gölcük Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkan Vekili ve Örcün Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar: A Takımı kurulduktan sonra, talepler hemen ertesi gün yerine getiriliyor. Tek çatı altında hizmetlerin koordine edilmesi bizim için çok iyi oldu. Şu anda Gölcük muhtarları olarak, kırsal kesim muhtarları olarak hiçbir arkadaşımızın eksiği gediği yok. Olduğu takdirde de zaten çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çözülüyor.

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk: Nerede bir arıza olsa, nerede bir ihtiyaç olsa, bütün ekibiyle beraber çok güzel hizmetler veriliyor. Muhtar arkadaşlarımızın söylediği gibi A Takımı, hizmetin 112’si oldu. Ekipler yoğun bir gayret içinde çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği dizüstü bilgisayardan veya cep telefonumuza yüklediğimiz mobil uygulama ile Muhtar Aktif Sistemi üzerinden taleplerimizi anında iletiyoruz. Bir gün içerisinde müdahale edilerek, sorunu çözülüyor. Tahir Büyükakın Başkanımız muhtarlarla çok iyi diyalog içerisinde, her zaman halkımızın içinde. Gece gündüz demeden kendisine 24 saat, ne zaman arasak ulaşabiliyoruz.

Dilovası Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem: Ufak dokunuşlarla gerçekten çok büyük işlerimizi görüyor ekipler. Bir elektrik arızası, yolda oluşan bir çukur, parke yapımı, su musluğunun değiştirilmesi, bunlar bizim içim değerli hizmetler. Artık taleplerimiz için evrak kullanmıyoruz, sistem üzerinden iletiyoruz. Bize 24 saat içinde geri dönüş oluyor ve gerçekten o iş hemen halloluyor. Sorunlar acil ve daha ekonomik olarak çözülüyor. Kırsal mahallelerimiz açısından on numara bir hizmet.

Derince Muhtarlar Derneği Başkanı ve İbni Sina Mahalle Muhtarı Ömer Lütfi Karadeniz: A Takımı’nın, kurulduğundan bugüne çok büyük faydasını ve hizmetlerini gördük. Başkanımız Büyükakın’ı kutluyor ve tebrik ediyorum. Derince’de 17 mahallemizin 7’si kırsal mahalledir. Yol kenarındaki otların temizlenmesi, ağaç dallarının budanması, yollarda oluşan çukurların doldurulması ve asfalt yama yapılması gibi birçok alanda hizmetler alıyoruz.

Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Derince Mersincik Mahalle Muhtarı Derya Uluç: Bazen küçük işlerimiz oluyor, mesela bir çitin tamir edilmesi, yola sarkmış ağaçların budanması, otların budanması gibi konularda anında müdahale edilerek yardımcı olunuyor. Ekip çok iyi, ne zaman talebimiz olsa hemen gelip hallediyorlar. Hızır gibi yetişiyorlar. Mesela camilerimizin ve okullarımızın önlerinde, bahçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapmışlardı. Ufak dokunuşlarla önemli işler başarıyorlar. Vatandaşlarımız da bu hizmetlerden gayet memnun. A Takımı’nı kurduğu için Başkanımız Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum.