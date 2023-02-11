Kocaelili kadınlar gönülleri ısıttı

Kocaeli Büyükşehir’in duyarlı kadın personelleri, kendi dikiş makineleriyle gece geç saatlere kadar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarıyor. Çok sayıda araç ve personelle deprem bölgesinde görev yapan Büyükşehir’in her çalışanı da depremzedelerin yaşadığı acıyı yüreğinde hissediyor. Bir grup bayan personellerin başlattığı bir hareket ise Büyükşehir’de dalga dalga yayılıyor. Bayan personeller zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü deprem bölgesinde yaşayanların soğuktan etkilenmemesi için kendi elleriyle kışlık eşofman, bere ve atkı örüyor.

BÜYÜKŞEHİR AFET BÖLGESİ İÇİN KENETLENDİ

Bu hareket kapsamında 4 kadın personel, afet bölgesi için yardımlar toplanmaya başlandığı andan itibaren öğlen bir saatlik yemek aralarında depremzedeler için bere ve atkı yapımına başladı. Afetin büyüklüğü ve daha çok malzeme üretebilmek için çalışmalarını arttırmak istediler. Personel üretim yapmak için amirlerinden izin alarak evlerindeki dikiş makinalarını da getirdi. Depremzedeler için duyarlı davranan bayan personeller böylece üretimlerini de arttırdı. Gönüllü olarak maharetlerini sergileyen, el emeğini ortaya koyan bayanlara çeşitli birimlerden de kumaş tedariği konusunda destek geldi.

BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Büyükşehir çalışanları depremzedeler için tek yürek oldu Bayan personel maharetli elleriyle kıyafet, bere, kapüşon ve çocuklara yönelik kıyafetler dikiyor. Kimi kesiyor, kimi biçiyor diğer dairelerden de destek verenler de oluyor. Gece geç saate kadar ellerinden geldiği kadar fazla ürün çıkarmak için dayanışma örneği gösteriyorlar. Üretilen ürünler Kocaeli Valiliği, Büyükşehir ve AFAD tarafından eski Carrefour binasında oluşturulan Ayni Yardım Merkezi’ne gönderiliyor. Buradan da nerede ihtiyaç varsa oradaki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıkıyor.

4 KİŞİ İLE BAŞLADI VE ÇOĞALIYOR

Üretime öncülük eden ve bu duyarlı davranışıyla göz dolduran Yazı İşleri personeli Nurgül Akyıldız Andiçer, nasıl başladıklarını anlattı. Andiçer, “Kendi kıyafetlerimizi ve çocuklarımızın kıyafetlerini kendimiz diken kadınlarız. Depremi duyduğumuz andan itibaren afet bölgesi için hazırlık yapmaya başladık. Ama yetemeyeceğimizi düşündük ve iş yerinde öğlen yemek arasında dışarıya çıkmadık. Daha çok üretim yapmalıyız daha çok çocuğa ulaşmalıyız diye düşündük. Daire başkanımız da bize izin verdi. Dün 4 kişi olarak başladık, akşam 10 kişi olduk, bugün daha da çoğaldık. Diğer birimlerden çalışma arkadaşlarımız da seferber olup para toplayarak kumaş desteğinde bulunuyor” ifadesini kullandı.

GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYORLAR

Afet zedeler için duyarlılık gösteren çalışmalara öncülük eden Tören Organizasyon personel Birgül Özkanlı ise duygularını şu sözlerle anlattı; “Kıyafet kalıplarını ve dikiş sayfalarını takip ediyoruz. Kalıpçı arkadaşlardan ücretsiz kalıplar aldık, bütün çalışan arkadaşlar çok destek oldu. Çocuklar için kışlık eşofman takımları, bereler, büyükler için ise alt üst takımlar dikiyoruz. Gece 22.00’ye çalışıyoruz.” Yazı İşleri ve Kararlar Dairesiyle Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi personeli de çalışmaya destek veriyor.