Kocaelili berberler ve kuaförler deprem bölgesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle deprem bölgesine giden Kocaelili kuaför ve berberler Depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş etti.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anlarından itibaren ekiplerini sevk eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükakın’ın bölgedeki insani ihtiyaç için bulunduğu çağrıya odalar sessiz kalmadı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ÇAĞRI

Hatay’da bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, depremzede vatandaşların insani ihtiyaçları karşılamak için çağrıda bulundu. Başkan Büyükakın’ın bu çağrısına Kocaeli Berberler Odası, Kocaeli Kuaförler Odası, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası ile Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası ses verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteğiyle odaya bağlı kuaför ve berberler Hatay’a gitti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ULAŞIM VE ÇADIR DESTEĞİ

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar ile Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mevlüt’ün Gül’ün yer aldığı 45 berber ve kuaförün bulunduğu ekip için bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bir çadır kuruldu.

45 ESNAF GÖNÜLLÜ OLARAK BÖLGEDE

17 Ağustos 1999 Marmara depremi yaşayan kuaförler ve berberler benzer bir felaketi yaşayan Hatay’da ki vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Depremzede vatandaşlar Kocaelili kuaför ve berberler tarafından ücretsiz tıraş edildi. 45 kişinin yer aldığı ekip bir süre deprem bölgesinde kalarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

“BİZ DE BU ACIYI YAŞADIK”

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt; “Bugün insani bir yardım için Hatay’dayız. Buradaki insanları en iyi biz anlarız. 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşadık. Bugün burada olma sebebimiz daha önce böyle bir acıyı yaşamış ve neye ihtiyaç olduğunu bildiğimiz içindir. Benimle birlikte Kocaeli Kuaförler Odası, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası ile Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası burada. Büyükşehir Belediyemizin kurduğu çadırda vatandaşlarımızı ücretsiz tıraş ediyoruz. Bir süre daha burada olacağız. Bizlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmaması için Allah’a dua ediyorum” ifadesini kullandı.

“NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Bölgedeki depremzedelerin berber ve kuaför ihtiyacı vardı. Odalarımızla görüştük. Sağolsunlar tüm ekip ve ekipmanlarını toplayıp bir gün sonra bölgeye geldiler. Gönüllü olarak vatandaşları ücretsiz tıraş ediyorlar. Daha önce bu acıyı yaşayan bir kentiz. Esnafımız bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.