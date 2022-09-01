Kocaelili balıkçılar da 'Vira Bismillah' dedi

Kocaeli’de 2022-2023 balıkçılık av sezonu dualarla açıldı. Sezonun ilk anlarında balıkçılara eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazasız belasız, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Karamürsel’de hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi’nin düzenlediği törenle denize açıldı.

Telsizden balıkçılara seslenen Başkan Büyükakın, kazasız belasız, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte tekneleri kıyıya çeken ve yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Balıkçılar, 'Vira Bismillah' dedi. 1 Eylül perşembe günü başlayan av sezonu için balıkçılar denize açıldı. Kocaeli'nde her yıl olduğu gibi bu yılda Karamürsel Ereğli Limanı’ndan balıkçılar uğurlandı.

EREĞLİ LİMANDA TÖREN

Ereğli Limanı’nda hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi işbirliğiyle program düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, vatandaşlar ve aileler katıldı.

Yeni sezonun bereketli geçmesi için dualar edildi. Duaların ardından balıkçılar, yeni sezon için 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’da sezonun ilk anlarında balıkçılara eşlik etti.

Balıkçı teknesiyle denize açılan Başkan Büyükakın, kaptan köşkünden telsize bağlanarak kazasız belasız, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Yeni sezonun balıkçılara bereketli olmasını temennisinde bulunan Başkan Büyükakın, “Eylül ayı geldiğinde balıkçılarımızı bir heyecan sarıyor. 1 Eylül itibariyle yeni av sezonu başlıyor. Bizde her yıl balıkçılarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Nisan ayından bu yana hazırlık içerisindeydiler. Bugünü iple çekiyorlardı. Her yıl olduğu gibi bugün de bereket duaları ile onları denize uğurladık. Allah kazasız belasız, inşallah bol bereketli bir sezon nasip etsin” dedi.