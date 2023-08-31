Kocaeli’den, Çanakkale’deki yangın mağduru çiftçilere destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıralı çiftçilerin işbirliğinde düzenlenen organizasyonla Çanakkale’deki orman yangınında zarar gören besicilere iki tır dolusu saman yardımı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kandıralı çiftçiler, Çanakkale’deki orman yangınında ahırları yanan ve yem sıkıntısı çeken besiciler için saman yardımında bulundu.

Çanakkale’deki orman yangınında, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerde mağdur olan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarabilse de yemlerinin yanmasından dolayı sıkıntıya düştü. Büyükşehir Belediyesi ve Kandıralı çiftçiler, yangında mağdur olan bölgedeki besiciler için kayıtsız kalmadı.

2 TIR DOLUSU BALYA SAMAN

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Kandıralı çiftçilerin işbirliğinde toplanan iki tır dolusu balya saman, Çanakkale’deki orman yangınında mağdur olan üreticilere gönderildi. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü A Takımı’na ait saman dolu tırlar, Çanakkale merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Samanlar, yangında ahırları ve hayvanlarına ait yemleri yanan çiftçilere dağıtıldı.

ÇANAKKALELİ ÇİFTÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Çanakkaleli çiftçiler, zor günlerinde kendilerine yapılan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıralı üreticilere teşekkür etti.